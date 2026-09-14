Топ-модель Роми Стридж в кожаных бермудах прогулялась по Нью-Йорку

Роми Стридж / © Instagram Роми Стридж

Реклама

31-летняя нидерландская модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Роми Стридж — показала в своем Instagram серию фото и видео из Нью-Йорка. Она была запечатлена в стильном лук на улицах города.

Роми Стридж / © Instagram Роми Стридж

Роми Стридж / © Instagram Роми Стридж

Роми позировала в укороченном черном жакете и кожаных черных бермудах. Свой образ модель дополнила солнцезащитными очками Gucci, белыми мюлями на низком каблуке и трендовой черной сумкой-багетом от Alaїa.

Реклама

Роми Стридж / © Instagram Роми Стридж

Фото Стридж никак не подписала.

Реклама

Роми Стридж / © Instagram Роми Стридж

Отметим, когда Роми Стридж было 14 лет, в 2009-м, ее заметили несколько модельных агентств, но она отказалась тогда подписывать с ними договоры, ведь хотела окончить школу и чувствовала себя неготовой. Однако она время от времени снималась в небольших проектах, но не работала как модель на постоянной основе. Свой первый крупный контракт она подписала в 2011 году и начала работать в Европе. А уже в 2014-м Роми впервые прошла по подиуму Victoria’s Secret Show, что сразу сделало ее узнаваемой и подняло на новый уровень карьеры. И уже в 2015-м она получила статус «ангела» бренда.

Ранее, напомним, топ-модель Роми Стридж показала, как борется с возрастными изменениями кожи лица — и это не ботокс.

Новости партнеров