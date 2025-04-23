Топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли поделилась редкими фото своих детей от Джейсона Стэтхэма

Рози Хантингтон-Уайтли / © Associated Press

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38-летняя британская супермодель и экс-"ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — и ее возлюбленный — 57-летний актер Джейсон Стэтхэм — воспитывают двух общих детей: 7-летнего Джека Оскара и трехлетнюю Изабеллу Джеймс. Пара скрывает их лица, показывая детей лишь со спины или сбоку.

В своем Instagram Рози в честь прошедшей Пасхи решила показать, как они ее отпраздновали. Судя по фото, праздник прошел в узком семейном кругу. По традиции дети собирали шоколадные яйца, спрятанные родителями в саду, а аниматор в костюме зайца помогал им в этом.

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

На одном из снимков Изабелла в меховой накидке с ушами уже ест шоколадное яйцо.

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© Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

К слову, Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella, между ними сразу возникла симпатия. Их отношения стремительно развивались несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте. В январе 2016-го пара объявила о своей помолвке — актер подарил модели кольцо с бриллиантом в 5 карат. Свадьбу пришлось отложить, так как Рози забеременела.

Ранее, напомним, модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала в кружевном нижнем белье. Она примерила комплект из своей коллекции Rosie Lingerie, которую она выпускает в рамках своего давнего сотрудничества с брендом Marks & Spencer.