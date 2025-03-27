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- Шоу-бизнес
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Топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли в бикини загорала на крыше небоскреба
Известная англичанка прилетела по работе в Бразилию, но успела немного отдохнуть.
37-летняя британская супермодель и экс-ангел Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – прилетела в Сан-Паул на какое-то мероприятие, организованное ювелирным брендом Tiffany. Однако перед ним она успела потренироваться в спортзале и позагорать у бассейна. Фотографиями девушка поделилась в своем Instagram.
Рози позировала в спортзале в стильном белом костюме, подчеркнувшем ее фигуру и накачанный пресс.
А у бассейна на крыше небоскреба с видом на город модель загорала в бикини цвета хаки от Celine. Свой образ она дополнила кепкой, интересной подвеской с кисточкой на шее и пляжной сумкой из деревянных бусин от Saint Laurent.
Ранее, напомним, Рози Гантингтон-Уайтли появилась на показе Jean Paul Gaultier – она вернулась на подиум впервые за последние несколько лет. Она продемонстрировала драматический образ. На ней было черное прозрачное платье макси с обнаженными плечами, пикантным декольте и меховым корсетом. Обувь Рози была в черные босоножки-гладиаторы.