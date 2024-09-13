Топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли в нижнем белье отправилась на пробежку

После рождения двух детей девушка много времени уделяет спорту.

37-летняя британская супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – похоже, все еще отдыхает на греческих островах, откуда уже показывала фото со своим возлюбленным – актером Джейсоном Стэтхэмом.

Судя по Instagram модели, в отпуске она не только проводит время с семьей и загорает, но и не забывает про спортивные тренировки. На новых фото Рози позирует в белом нижнем спортивном белье от Alo, белых кроссовках, серебристых наушниках и с полотенцем на шее.

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"Бегун", - лаконично подписала снимки Хантингтон-Уайтли. В последнее время она увлеклась спортом – и результат налицо. После рождения двух детей – сына Джека Оскара и дочери Изабеллы Джеймс – она вернула свою дородовую форму, и уже даже улучшила ее.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Напомним, ранее Рози Хантингтон-Уайтли показала, как Джейсон Стэтхэм занимается серфингом с их общим сыном.

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