- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
Топ-модель Сара Сампайо поделилась милыми фото собаки, которую взяла из приюта
Португалка очень любит животных, особенно собак.
34-летняя португальская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — почти год назад пережила сильный стресс — ее любимая собака Луи, предположительно, метис чихуахуа, пропала, и поиски не принесли результата.
Модель сильно переживала, однако спустя некоторое время она решила спасти еще одну собаку, взяв себе домашнего питомца из приюта. В своем Instagram она поделилась милыми фото своего любимца, очень похожего на помесь помпса.
Сара очень любит животных и даже некоторое время помогала одному приюту пристраивать собак. Своих питомцев она берет с собой во все поездки и путешествия, потому что очень скучает без них. Сампайо не раз говорила, что домашний уют и тишина с собаками для нее важнее, чем громкие вечеринки.
Ранее, напомним, королева Камилла тоже взяла из приюта новую собаку.