Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
119
Время на прочтение
1 мин

Топ-модель Сара Сампайо поделилась милыми фото собаки, которую взяла из приюта

Португалка очень любит животных, особенно собак.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Сара Сампайо

Сара Сампайо / © Associated Press

34-летняя португальская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — почти год назад пережила сильный стресс — ее любимая собака Луи, предположительно, метис чихуахуа, пропала, и поиски не принесли результата.

Модель сильно переживала, однако спустя некоторое время она решила спасти еще одну собаку, взяв себе домашнего питомца из приюта. В своем Instagram она поделилась милыми фото своего любимца, очень похожего на помесь помпса.

Собака Сары Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Собака Сары Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Собака Сары Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Собака Сары Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Собака Сары Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Собака Сары Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара очень любит животных и даже некоторое время помогала одному приюту пристраивать собак. Своих питомцев она берет с собой во все поездки и путешествия, потому что очень скучает без них. Сампайо не раз говорила, что домашний уют и тишина с собаками для нее важнее, чем громкие вечеринки.

Ранее, напомним, королева Камилла тоже взяла из приюта новую собаку.

