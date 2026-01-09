Топ-модель Сара Сампайо привлекла к себе взгляды, благодаря кружевным вставкам на платье

Сара Сампайо / © Getty Images

Модель Сара Сампайо посетила вечер номинантов — официальное мероприятие в рамках «Золотого глобуса» — организованный The Hollywood Reporter и Spotify в Калифорнии. На красную дорожку звезда вышла в черном изысканном платье, которое завораживало дизайном, ведь спереди у наряда было черное кружево и довольно глубокое V-образное декольте.

Юбка платья была выполнена из однотонного шелка, а вот дизайн рукавов был в стиле «баранья нога» — сверху очень широкие и сужаются книзу. Дополнила модель образ туфлями черного цвета, ярким макияжем и серьгами в винтажном стиле.

Сара Сампайо / © Getty Images

Модель этого платья является очень популярной и ранее и разных вариациях и фасонах ее носили разные известные женщины. Например, Кендалл Дженнер как-то попала под прицел папарацци в подобном платье с короткими рукавами.

