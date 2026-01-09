- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 187
- Время на прочтение
- 1 мин
Топ-модель Сара Сампайо привлекла к себе взгляды, благодаря кружевным вставкам на платье
Ее изысканное платье в винтажном стиле — одно из любимых среди многих известных женщин.
Модель Сара Сампайо посетила вечер номинантов — официальное мероприятие в рамках «Золотого глобуса» — организованный The Hollywood Reporter и Spotify в Калифорнии. На красную дорожку звезда вышла в черном изысканном платье, которое завораживало дизайном, ведь спереди у наряда было черное кружево и довольно глубокое V-образное декольте.
Юбка платья была выполнена из однотонного шелка, а вот дизайн рукавов был в стиле «баранья нога» — сверху очень широкие и сужаются книзу. Дополнила модель образ туфлями черного цвета, ярким макияжем и серьгами в винтажном стиле.
Модель этого платья является очень популярной и ранее и разных вариациях и фасонах ее носили разные известные женщины. Например, Кендалл Дженнер как-то попала под прицел папарацци в подобном платье с короткими рукавами.