Топ-модель Сара Сампайо сделала свою первую татуировку и показала результат
Девушка рассказала, кому посвятила первый перманентный рисунок на своем теле.
34-летняя португальская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — поделилась с поклонниками личной и очень трогательной историей. В своем Instagram она рассказала, что сделала первую в жизни татуировку, а также объяснила, кому именно посвятила эту символичную надпись.
Модель выбрала минималистичный дизайн: тонкую надпись «little monkey» («маленькая обезьянка»), которую набила под левой грудью. Татуировка стала для Сампайо не просто украшением, а памятным знаком о любимом животном, которое играло важную роль в ее жизни. «Тебе сегодня исполнилось бы 2 года. Где бы ты ни была, я люблю тебя и очень скучаю, моя маленькая обезьянка», — написала Сара и добавила: «Моя первая татуировка посвящена моему маленькому сладкому мальчику».
Сампайо имеет в виду свою собаку, которая потерялась в прошлом году. Для модели этот питомец был настоящим членом семьи. После исчезновения любимца она долгое время пыталась его найти: публиковала объявления в социальных сетях, просила помощи у поклонников и местных жителей, а также делилась любой информацией, которая могла помочь в поисках. Несмотря на все усилия, найти собаку так и не удалось.
Отметим, Сара сильно переживала, однако спустя некоторое время она решила спасти еще одну собаку, взяв себе домашнего питомца из приюта. Его фото она уже показывала в Сети.