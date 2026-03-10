Топ-модель Сара Сампайо сделала свою первую татуировку и показала результат

Сара Сампайо / © Associated Press

34-летняя португальская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — поделилась с поклонниками личной и очень трогательной историей. В своем Instagram она рассказала, что сделала первую в жизни татуировку, а также объяснила, кому именно посвятила эту символичную надпись.

Первая татуировка Сары Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Модель выбрала минималистичный дизайн: тонкую надпись «little monkey» («маленькая обезьянка»), которую набила под левой грудью. Татуировка стала для Сампайо не просто украшением, а памятным знаком о любимом животном, которое играло важную роль в ее жизни. «Тебе сегодня исполнилось бы 2 года. Где бы ты ни была, я люблю тебя и очень скучаю, моя маленькая обезьянка», — написала Сара и добавила: «Моя первая татуировка посвящена моему маленькому сладкому мальчику».

Собака Сары Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сампайо имеет в виду свою собаку, которая потерялась в прошлом году. Для модели этот питомец был настоящим членом семьи. После исчезновения любимца она долгое время пыталась его найти: публиковала объявления в социальных сетях, просила помощи у поклонников и местных жителей, а также делилась любой информацией, которая могла помочь в поисках. Несмотря на все усилия, найти собаку так и не удалось.

Отметим, Сара сильно переживала, однако спустя некоторое время она решила спасти еще одну собаку, взяв себе домашнего питомца из приюта. Его фото она уже показывала в Сети.