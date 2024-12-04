Топ-модель Сара Сампайо сверкнула фигурой в красном нижнем белье

33-летняя португальская модель Сара Сампайо не выходила на подиум во время камбек-шоу Victoria's Secret – она уже не "ангел" бренда, поэтому может участвовать в рекламе других марок. Что она и делает.

Сара начала сотрудничать с Hunkemöller Lingerie и показала первую промокампанию со своим участием. Она примерила яркие комплекты нижнего белья из новой праздничной линейки.

Фото: Instagram Сары Сампайо

Фото: Instagram Сары Сампайо

Фото: Instagram Сары Сампайо

Фигуру модели подчеркнули эффектные корсеты, бюстгальтеры с кружевом и пуш-апом. Для съемки на темных волосах Сары у лица сделали светлые пряди, а ведь совсем недавно она вернула свой натуральный цвет – для роли Евы Тешмахер в новом фильме о Супермене ей пришлось перекраситься в блонд, для чего она провела в кресле парикмахера 11 часов.

Фото: Instagram Сары Сампайо

Фото: Instagram Сары Сампайо

Фото: Instagram Сары Сампайо

Ранее, напомним, Сара Сампайо блистала на гала-вечере Baby2Baby в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе. Для выхода на публику она выбрала черное макси-платье от Zuhair Murad с объемной юбкой и разрезом спереди. Платье было с американской проймой, и дополнила его модель черными сатиновыми туфлями, украшенными камнями. Волосы Сара собрала в пучок, сделала макияж с красными губами и дополнила образ многочисленными украшениями – серьгами, несколькими кольцами и браслетами.

Сара Сампайо / Фото: Associated Press

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