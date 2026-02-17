ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
219
1 мин

Топ-модель Сара Сампайо в эффектном золотом платье с высокими разрезами сходила на вечеринку

Девушка похвасталась в Сети своим новым вечерним луком.

Юлия Кудринская
Сара Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

34-летняя португальская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — сходила на вечеринку в честь дня рождения своей подруги — модели Шанины Шейк, которой исполнилось 35 лет. Какой наряд выбрала для такого события, Сара показала в своем Instagram.

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Она надела эффектное золотое платье, расшитое пайетками, с высокими разрезами по бокам, которые позволили ей продемонстрировать свои стройные ноги.

Свой вечерний образ модель дополнила изящными золотыми босоножками и крупными золотыми серьгами. Волосы она оставила распущенными, а на лице сделала естественный макияж.

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Сара Сампайо / © Instagram Сары Сампайо

Именинница же была в блестящем обтягивающем платье-бюстье.

Шанина Шейк / © Instagram Сары Сампайо

Шанина Шейк / © Instagram Сары Сампайо

Ранее, напомним, топ-модель Сара Сампайо поделилась милыми фото собаки, которую взяла из приюта.

