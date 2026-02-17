- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 1 мин
Топ-модель Сара Сампайо в эффектном золотом платье с высокими разрезами сходила на вечеринку
Девушка похвасталась в Сети своим новым вечерним луком.
34-летняя португальская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо — сходила на вечеринку в честь дня рождения своей подруги — модели Шанины Шейк, которой исполнилось 35 лет. Какой наряд выбрала для такого события, Сара показала в своем Instagram.
Она надела эффектное золотое платье, расшитое пайетками, с высокими разрезами по бокам, которые позволили ей продемонстрировать свои стройные ноги.
Свой вечерний образ модель дополнила изящными золотыми босоножками и крупными золотыми серьгами. Волосы она оставила распущенными, а на лице сделала естественный макияж.
Именинница же была в блестящем обтягивающем платье-бюстье.
Ранее, напомним, топ-модель Сара Сампайо поделилась милыми фото собаки, которую взяла из приюта.