Топ-модель Сара Сампайо в прозрачном платье повеселилась на фестивале Coachella
Многие селебрити в этом году посетили популярный фестиваль в Калифорнии.
Такое громкое событие, которое в этом году проходит с 10 по 19 апреля, не смогла пропустить и 34-летняя португальская модель и экс-«ангел» Victoria’s Secret Сара Сампайо. Она отправилась на Coachella в компании своих подруг, среди которых была еще одна топ-модель — Жасмин Тукс.
На фестиваль Сара пришла в коротком платье бледно-желтого цвета с кружевом, материал которого был таким тонким, что через него просвечивалась грудь модели. Свой образ девушка дополнила кожаными сапогами-казаками и сумкой через плечо.
Судя по подписи под фото, Сампайо с подругами пришли на концерт Сабрины Карпентер.
