Топ-модель Жасмин Тукс подчеркнула беременный живот обтягивающем платьем

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

34-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — скоро станет мамой во второй раз. Свою беременность она не скрывала, а наоборот, сейчас предпочитает наряды, подчеркивающие ее интересное положение.

Так, она позировала в длинном белом платье от Meshki с обнаженными плечами, которое подчеркнуло ее фигуру. Свой образ модель дополнила золотыми серьгами и браслетами, а волосы собрала в тугой низкий пучок.

Отметим, Тукс уже воспитывает с мужем — исполнительным директором Snapchat, сыном вице-президента Эквадора Хуаном Дэвидом Борреро — дочь Миу Викторию, которая родилась 23 февраля 2023 года. «Мы хотели дать дочери имя, которое будет сильным, но и очень женственным. Миа Виктория — это отражении надежды, красоты и внутренней силы», — рассказала как-то в интервью Жасмин.

