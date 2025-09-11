- Дата публикации
Топ-модель Жасмин Тукс подчеркнула беременный живот обтягивающем платьем
Звезда не стала скрывать свою беременность, а сразу поделилась радостной новостью со своими поклонниками.
34-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — скоро станет мамой во второй раз. Свою беременность она не скрывала, а наоборот, сейчас предпочитает наряды, подчеркивающие ее интересное положение.
Так, она позировала в длинном белом платье от Meshki с обнаженными плечами, которое подчеркнуло ее фигуру. Свой образ модель дополнила золотыми серьгами и браслетами, а волосы собрала в тугой низкий пучок.
Отметим, Тукс уже воспитывает с мужем — исполнительным директором Snapchat, сыном вице-президента Эквадора Хуаном Дэвидом Борреро — дочь Миу Викторию, которая родилась 23 февраля 2023 года. «Мы хотели дать дочери имя, которое будет сильным, но и очень женственным. Миа Виктория — это отражении надежды, красоты и внутренней силы», — рассказала как-то в интервью Жасмин.
