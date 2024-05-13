Топ-модель Жасмин Тукс показала, как во время беременности позировала обнаженной

В честь Дня матери звезда поделилась откровенными снимками.
33-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – в феврале 2023 года стала впервые мамой, она родила дочь, которую назвала Мия Виктория. Отцом малышки является муж модели – исполнительный директор Snapchat, сын вице-президента Эквадора – Хуан Давид Борреро.
В честь Дня матери она решила вспомнить, как во время беременности участвовала в "беременном" фотосете. Жасмин позировала в одних трусах и жакете, накинутом на одно плечо. Обнаженную грудь модель прикрывала рукой. Автором фото стал фэшн-фотограф Джером Дюран.
Напомним, ранее Жасмин Тукс сверкнула фигурой в белом бикини. За год она полностью восстановила свою дородовую форму.
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