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Топ-модель Жасмин Тукс показала, как во время беременности позировала обнаженной

Топ-модель Жасмин Тукс показала, как во время беременности позировала обнаженной

Жасмин Тукс / Фото: Associated Press

В честь Дня матери звезда поделилась откровенными снимками.

33-летняя топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Жасмин Тукс – в феврале 2023 года стала впервые мамой, она родила дочь, которую назвала Мия Виктория. Отцом малышки является муж модели – исполнительный директор Snapchat, сын вице-президента Эквадора – Хуан Давид Борреро.

В честь Дня матери она решила вспомнить, как во время беременности участвовала в "беременном" фотосете. Жасмин позировала в одних трусах и жакете, накинутом на одно плечо. Обнаженную грудь модель прикрывала рукой. Автором фото стал фэшн-фотограф Джером Дюран.

Напомним, ранее Жасмин Тукс сверкнула фигурой в белом бикини. За год она полностью восстановила свою дородовую форму.

© Instagram Жасмин Тукс
Фото: Instagram Жасмин Тукс

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