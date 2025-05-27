Топ-модель Жасмин Тукс полностью разделась для рекламы собственного бренда

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

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34-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — не стала отставать от других моделей, которые помимо моделинга имеют бизнес в смежных сферах — кто-то продает косметику, кто-то — одежду. Она основала бренд Brunel, выпускающий косметику по уходу за телом. Пока в его ассортименте есть только масла для тела — с шиммером и бронзатором.

В промокампании бренда, что неудивительно, снялась сама Жасмин.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Она позировала на фото в бикини медного оттенка из ткани с люрексом, а также в комплекте бесшовного нижнего белья.

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Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Также Тукс запечатлена на снимках топлес — в одной лишь белой юбке с высоким разрезом.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

А на одном из снимков Жасмин полностью обнажена.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Ранее, напомним, бывшие «ангелы» Victoria’s Secret собрались на гала-вечере Baby2Baby в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе. Жасмин Тукс, Миранда Керр и Сара Сампайо блистали на гала-вечере в красивых вечерних нарядах.

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