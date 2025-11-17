Топ-модель Жасмин Тукс стала мамой во второй раз и показала первое фото ребенка

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс

Как оказалось, 34-летняя американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — родила своего второго ребенка еще 28 октября, однако некоторое время решила это скрывать, публикуя в Сети другой контент и свои «беременные» фотосессии. Однако все же поделилась радостной новостью и показала первые фото ребенка.

Жасмин Тукс с мужем и детьми / © Instagram Жасмин Тукс

На фото в Instagram Жасмин запечатлена со своим мужем — исполнительным директором Snapchat, сыном вице-президента Эквадора Хуаном Дэвидом Борреро, их дочерью Мией, которая родилась в феврале 2023-го, а также с новорожденным сыном, которого назвали Матео.

Жасмин Тукс с новорожденным сыном / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс с детьми / © Instagram Жасмин Тукс

Лица детей Тукс скрывает от публики, как делают и многие другие знаменитости.

Жасмин Тукс с мужем и детьми / © Instagram Жасмин Тукс

Жасмин Тукс с мужем и детьми / © Instagram Жасмин Тукс

Ранее, напомним, Жасмин Тукс на последних неделях беременности открыла легендарное шоу Victoria’s Secret и вышла на подиум в лаконичном атласном нижнем белье красивого оттенка капучино и платье-сетке с большими бусинами-висюлькам. А ее крыльями в этот раз были совсем не крылья, а большая декорация в виде ракушки. В этом образе Жасмин напоминала картину итальянского художника Сандро Боттичелли «Рождение Венеры».

Жасмин Тукс / © Associated Press