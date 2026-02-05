ТСН в социальных сетях

Топ-модель Жасмин Тукс в платье с перьями и высоким разрезом отпраздновала 35-летие

Девушка похвасталась в Сети своим праздничным луком.

Американская топ-модель и «ангел» Victoria’s Secret — Жасмин Тукс — 1 февраля праздновала день рождения. Ей исполнилось 35 лет. В честь этого она организовала вечеринку для друзей в одном из ресторанов на горнолыжном курорте Аспен, штат Колорадо.

Для такого случая она подобрала элегантный образ. На праздновании своего дня рождения модель появилась в шелковом молочном платье с халтером с перьями и высоким разрезом, который позволил Жасмин продемонстрировать свои стройные ноги.

Образ Тукс дополнила блестящими босоножками на высоких каблуках и минималистичными украшениями. «Лучшего отдыха на день рождения и желать нельзя! Катание на лыжах, замечательные друзья, изысканные услуги шеф-повара и идеальный отель», — написала Жасмин под фото.

Отметим, 28 октября прошлого года Жасмин Тукс во второй раз стала мамой, у нее родился сын, которого назвали Матео. Вскоре после родов она с мужем и детьми устроили первую совместную фотосессию.

