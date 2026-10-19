ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
232
Время на прочтение
1 мин

Топ-модель Жизель Бундхен на костылях попала в объективы папарацци

Что именно произошло с известной бразильянкой, пока неизвестно.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / © Associated Press

46-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен заметили в Майами-Бич с травмой ноги. Знаменитость передвигалась на костылях, а на ее ноге был специальный ортопедический ботинок. Фотографии опубликовал Page Six.

Несмотря на травму Жизель в черном топе и джинсовых мини-шортах выглядела спокойно, однако старалась не наступать на поврежденную ногу.

Что именно произошло с супермоделью, пока неизвестно. Сама Бундхен не комментировала травму и не рассказывала о своем состоянии.

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Отметим, Жизель Бундхен считается одной из самых успешных моделей в мире. Она много лет сотрудничала с ведущими модными домами и была одной из главных звезд показов Victoria’s Secret. В последние годы модель уделяет больше внимания семье и собственным проектам.

Ранее, напомним, Жизель Бундхен показала, как отдыхает на Таити с тремя детьми и возлюбленным.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie