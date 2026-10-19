Топ-модель Жизель Бундхен на костылях попала в объективы папарацци

Жизель Бундхен / © Associated Press

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46-летняя бразильская супермодель Жизель Бундхен заметили в Майами-Бич с травмой ноги. Знаменитость передвигалась на костылях, а на ее ноге был специальный ортопедический ботинок. Фотографии опубликовал Page Six.

Несмотря на травму Жизель в черном топе и джинсовых мини-шортах выглядела спокойно, однако старалась не наступать на поврежденную ногу.

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Что именно произошло с супермоделью, пока неизвестно. Сама Бундхен не комментировала травму и не рассказывала о своем состоянии.

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Жизель Бундхен / © Жизель Бундхен/Instagram

Отметим, Жизель Бундхен считается одной из самых успешных моделей в мире. Она много лет сотрудничала с ведущими модными домами и была одной из главных звезд показов Victoria’s Secret. В последние годы модель уделяет больше внимания семье и собственным проектам.

Ранее, напомним, Жизель Бундхен показала, как отдыхает на Таити с тремя детьми и возлюбленным.

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