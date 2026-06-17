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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
293
Время на прочтение
1 мин

Топ-модель Жозефин Скривер снялась топлес в смелой фотосессии на пляже

Девушка стала звездой рекламы американского бренда.

Автор публикации
Юлия Кудринская
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Жозефин Скривер

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

33-летняя датская модель и экс-"ангел» Victoria’s secret Жозефин Скривер снялась в новой промокампании популярного американского бренда Kith. Фотосессия на пляже получилась достаточно откровенной, ведь модель позировала топлес.

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

Также Жозефин примерила несколько черных купальников.

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

Жозефин Скривер / © Instagram Жозефин Скривер

Отметим, Скривер стала знаменитой благодаря судьбоносной встрече в подростковом возрасте: когда ей было 15 лет во время поездки с футбольной командой в Нью-Йорк ее заметил модельный скаут. Девушка не сразу согласилась стать моделью, так как хотела сначала окончить школу в Дании. После получения образования в 2011 году она подписала контракт с Unique Models и сразу дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке.

В 2013 году Жозефин впервые вышла на подиум знаменитого шоу Victoria’s Secret, а в 2016-м официально стала «ангелом» бренда.

В последнее время модель реже стала появляться в фэшн-фотосессиях и выходить на подиум. Она занята воспитанием трехлетней дочери Авроры. Однако недавно Скривер выпустила коллекцию ювелирных украшений — возможно, именно в этом деле она видит свое будущее.

Ранее, напомним, модель Жозефин Скривер запечатлели на шопинге.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
293
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