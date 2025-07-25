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- Шоу-бизнес
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Топ-модели позируют в бикини на отдыхе: Клум, Ратажковски, Гулар, Баптиста и др.
Традиционно лето — сезон отпусков селебрити, и модели — не исключение, в своих соцсетях они делятся фотографиями в купальниках.
Большинство известных моделей предпочитают пляжный отдых, а свои яркие фото публикуют в Instagram. Кто из звездных манекенщиц уже успел отдохнуть — смотрите в нашей подборке.
Хайди Клум
52-летняя немецкая модель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — запечатлена на берегу моря в коричневом бикини и с надувным кругом в виде дольки киви.
Жизель Оливейра
32-летняя бразильская модель Жизель Оливейра примерила бикини с анималистическим принтом и позировала у бассейна где-то в Лос-Анджелесе.
Бар Рафаэли
40-летняя популярная израильская топ-модель Бар Рафаэли не отметила, где отдыхала, но на фото она запечатлена в слитном купальнике цвета пыльной розы.
Жозефин Скривер
32-летняя датская модель и экс-"ангел» Victoria’s secret Жозефин Скривер, похоже, отправилась на отдых без своей дочери. Она попивала коктейль прямо из кокоса на Багамских островах в черном бикини.
Джоан Смоллс
37-летняя пуэрториканская топ-модель отпраздновала свой день рождения у бассейна. Она была одета в белое бикини, а на ее голове был розовый парик.
Эмили Ратажковски
Как всегда, 34-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски выбрала для похода на пляж пикантный черный купальник. Где именно отдыхает, звезда не сообщила, но в подписи под снимками отметила, что это Адриатика.
Нара Баптиста
28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста — возлюбленная и мать ребенка актера Венсана Касселя — отправилась загорать в вязаном бикини, которое потом сняла и осталась топлес.
Изабель Гулар
40-летняя бразильская топ-модель и бывший «ангел» Victoria’s Secret — Изабель Гулар — вместе с семьей и бойфрендом отправилась на отдых в Испанию. Модель в алом бикини на тонких бретельках позировала на борту яхты. Выглядит она, как всегда, потрясающе.