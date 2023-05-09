Топлес и с бокалом игристого: Деми Роуз релаксировала у бассейна

Деми Роуз показала фолловерам в Instagram, как она провела время у бассейна на территории виллы, в которой проживает во время отдыха в Мексике.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Модель релаксировала на шезлонге топлес. Из одежды на ней были плавки с ярким принтом и интересная огромная бархатная шляпа горчичного цвета с логотипом бренда Chanel, украшенная белыми цветами. В руках она держала бокал игристого.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомните, на музыкальный фестиваль Coachella Роуз надела черное прозрачное платье, под которым на ней были черные трусы с высокой посадкой.

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