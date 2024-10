Топлес и с эффектной прической: Дженнифер Лопес снялась в "дикой" фотосессии

55-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен – Дженнифер Лопес – стала одной из звезд специального выпуска журнала Interview, приуроченного к его 55-летию. Главным лейтмотивом съемки стали хищные принты и текстуры.

На обложке звезда позирует в тотал-луке от Dior с гепардовым принтом – жакете и высоких сапогах. Ее образ дополняют крупные серьги Saint Laurent.

На одном из снимков она позирует в бикини с принтом "зебра" от Tom Ford и в питоновых сапогах Balenciaga.

Особое внимание заслуживает кадр, на котором Дженнифер запечатлена топлес. На ней лишь одни винтажные трусы от Dolce & Gabbana и болеро с перчатками Norma Kamali, а на ногах – туфли Balmain.

Напомним, ранее красивая Дженнифер Лопес в нежном образе пришла на вечеринку The Road to the Golden Globes Party, которая состоялась в отеле Four Seasons Hotel Toronto в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. На ней было свободное асимметричное пудровое платье от бренда Chloé, которое имело прозрачный верх и многослойные рюши на подоле. Наряд Джен скомбинировал с бежевыми кожаными высокими сапогами и кремовым клатчем-футляром.

