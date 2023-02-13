Топлес и с массивными серьгами: участница "Холостяка-12" позировала на пляже без бюстгальтера

Виктория Варлей показала фоловерам пикантное фото из фотосета.
Участница романтического шоу "Холостяк-12" – актриса Виктория Варлей – порадовала подписчиков в Instagram новым снимком из фотосессии на пляже.
На этот раз Варлей предстала перед камерой в профиль топлес. Обнаженную грудь она прикрывала рукой. Волосы Вика распустила. В ушах у нее были массивные золотые серьги.
Она одним пальцем держала подбородок и смотрела вдаль.
"В светлое будущее", – подписала актриса фото.
А другая участница проекта "Холостяк" – Алина Ершова – показала снимки с отдыха в Дубае. Она позировала в черном купальнике у бассейна.
Читайте также: