Топлес и с массивными серьгами: участница "Холостяка-12" позировала на пляже без бюстгальтера

Участница романтического шоу "Холостяк-12" – актриса Виктория Варлей – порадовала подписчиков в Instagram новым снимком из фотосессии на пляже.

На этот раз Варлей предстала перед камерой в профиль топлес. Обнаженную грудь она прикрывала рукой. Волосы Вика распустила. В ушах у нее были массивные золотые серьги.

Виктория Варлей/photo_milaaa

Она одним пальцем держала подбородок и смотрела вдаль.

"В светлое будущее", – подписала актриса фото.

А другая участница проекта "Холостяк" – Алина Ершова – показала снимки с отдыха в Дубае. Она позировала в черном купальнике у бассейна.

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