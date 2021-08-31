Топлес и с пивом: Кэндис Свэйнпоул показала, как провела уикенд

Топлес и с пивом: Кэндис Свэйнпоул показала, как провела уикенд

Южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул показала, как любит проводить время на отдыхе.

Девушка опубликовала в блоге в Instagram несколько новых снимков. На одном из них Свэйнпоул позировала в белом коротком сарафане, она повисла на дереве, немного приподняв ноги.

На другой фотографии Кэндис запечатлена лежа топлес, она пьет пиво из бутылки и, как пишет в подписи, смотрит фильм. "Мои два состояния", - так подписала снимки звездная модель.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

Ранее подписчики Кэндис могли увидеть, где и как отдыхала Свэйнпоул во время каникул в Италии. Отпуск звезда проводила с друзьями и делилась многими снимками, показывая, как весело проводила время, катаясь на яхте и наслаждаясь летним солнцем.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

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