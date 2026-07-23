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- Шоу-бизнес
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Топлес и с собакой на руках: супермодель Хайди Клум искупалась в море
Звезда поделилась смелым видео в Сети.
53-летняя немецкая супермодель и судья шоу America’s Got Talent — Хайди Клум — среди плотного рабочего графика всегда находит время на отдых, особенно пляжный. Так, в своем Instagram она поделилась видео, как купается в море.
Модель топлес — в одних лишь плавках — и в шляпе заходит в воду. На руках она держит свою собаку — щенка Фрица. Его она взяла в приюте и теперь с ним не расстается и берет с собой даже на деловые встречи и съемки.
«Наконец-то», — лаконично подписала видео Клум.
Интересно, что у Фрица для пляжа есть своя палатка, в которой он отдыхает.
Напомним, у Хайди Клум есть еще две собаки — это немецкие короткошерстные пойнтеры по кличкам Uschi и Jager. Недавно им исполнилось три года.