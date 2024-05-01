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Топлес и в кепке: Наоми Кэмпбелл снялась в стильной фотосессии

Топлес и в кепке: Наоми Кэмпбелл снялась в стильной фотосессии

Наоми Кэмпбелл в Harper’s Bazaar France / Фото: Instagram Наоми Кэмпбелл

Супермодель находится в прекрасной физической форме.

53-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл стала главной звездой майского выпуска Harper’s Bazaar France. На обложке глянца звезда появилась в достаточно скромном образе – топе с принтом и джинсах.

В объективе фотографа Карима Садли Наоми предстала топлес. Она позировала в лосинах и кепке, прикрывая грудь руками.

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А также в жакете с широкими плечами, в боксерских шортах и кедах и в лосинах с баской. Выглядит Наоми роскошно.

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Напомним, ранее Наоми Кэмпбелл посетила фотосессию в Лондоне, посвященную предстоящей выставке  "Наоми: в моде", приуроченной к 40-летию карьеры модели. Она надела серый костюм от бренда Alexander McQueen из коллекции прет-а-порте осень-зима 2000. Наряд состоял из удлиненного жакета и укороченных брюк, которые она сочетала с черной рубашкой и туфлями на каблуках.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press
Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

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