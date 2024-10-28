Топлес и в коротком белокуром парике: Синди Кроуфорд поделилась архивным фото

Супермодель показала снимки из старых фотосессий.
58-летня американская звезда и одна из супермоделей 90-х – Синди Кроуфорд – опубликовала в своем Instagram серию архивных фото из старых фотосессий.
"Возвращаюсь к некоторым из моих любимых снимков для небольшого вдохновения на Хэллоуин", - подписала снимки модель.
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Она позировала в ковбойском образе со шляпой, в образе боксерши в компании американского профессионального боксера Шугара Рея Леонарда, в образе персонажа DC Comics – Чудо-женщины, и других.
Особое внимание поклонников звезды привлекла фотография, на которой Синди запечатлена топлес. На ней лишь одни трусы с рюшами, а обнаженную грудь она прикрыла руками. На ее голове короткий белокурый парик.
Отметим, селебрити уже начали праздновать Хэллоуин и посещать тематические вечеринки. На одну из таких пришла звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер – она выбрала костюм Тринити из "Матрицы".
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