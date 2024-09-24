Топлес и в красных трусах: Кара Делевинь вышла на подиум на Парижской неделе моды

Кара Делевинь вышла на подиум во время показа женской одежды весна-лето 2025 "Le Défilé L'Oréal Paris – Walk Your Worth", который прошел в рамках Парижской недели моды.

Кара дефилировала по подиуму топлес, в высоких красных трусах и длинном красном плаще, а также в замшевых черных босоножках на огромной платформе. Делевинь снова стала блондинкой, ей сделали выразительный макияж глаз со стрелками и подчеркнули губы помадой.

Кара Делевинь / Фото: Getty Images

Также на этом модном мероприятии появилась 51-летняя модель Хайди Клум. Она продефилировала по подиуму в черном латексном платье, которое обтягивало ее формы.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

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