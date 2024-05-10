Топлес и в кружевных стрингах: Эмили Ратажковски похвасталась сексуальными ягодицами

Эмили Ратажковски опубликовала в Instagram снимки с ее недавней пикантной фотосессии авторства Morgan Maher. Локацией выбрали ванную.

Перед объективом фотокамеры модель предстала в белом халате, без бюстгальтера и в голубых кружевных стрингах. Обнаженную грудь она игриво прикрывала рукой.

Эмили Ратажковски/Morgan Maher

Затем Ратажковски повернулась спиной к фотокамере и продемонстрировала свои упругие и сексуальные ягодицы. Она выглядела очень соблазнительно.

Эмили Ратажковски/Morgan Maher

Напомним, Эмили Ратажковски появилась в очень смелых нарядах на вечеринке.

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