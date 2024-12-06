Топлес и в мини-шортах: девушка Венсана Касселя поделилась смелым фото

Сейчас модель находится в ожидании своего первенца.

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения – Нара Баптиста – уже больше года встречается с 57-летним актером Венсаном Касселем. Сейчас девушка находится в ожидании своего первого ребенка.

В своем Instagram модель поделилась архивным снимком, сделанным еще до беременности. Она топлес позирует на берегу океана, на ней лишь белые вязаные мини-шорты.

instagram.com/narahbaptista

Нара запечатлена с короткой стрижкой – ходят слухи, что свои длинные кудри она обрезала, чтобы ее не сравнивали с бывшей женой Венсана – моделью Тиной Кунаки, которая славится своими кудрявыми волосами.

Отметим, Баптиста не скрывает свое интересное положение и часто постит свои "беременные" фото в Сети.

Для Нары это будет первенец, а Венсан уже отец трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена – актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони – модель Тина Кунаки. Актер утверждает, что сохраняет теплые отношения со всеми своими детьми, хотя и старается защитить их личную жизнь от лишнего внимания со стороны прессы.

instagram.com/narahbaptista/

Ранее, напомним, беременная Нара Баптиста с обнаженным животом станцевала перед камерой.

Читайте также: