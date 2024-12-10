Топлес и в мини-шортах: топ-модель Стелла Максвелл поделилась смелыми снимками

34-летняя британская топ-модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret – Стелла Максвелл – примерила новый образ от бренда Alo. Она позировала в белом вязаном комплекте, состоящем из мини-шортов и кардигана, который дополнила белым топом-бюстгальтером.

Фото: Instagram Стеллы Максвелл

Фото: Instagram Стеллы Максвелл

Стелла любит смелые снимки, поэтому на одном из фото позировала топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

Фото: Instagram Стеллы Максвелл

Интересно, что модельная карьера девушки началась случайно: ее заметили скауты агентства, когда она жила в Новой Зеландии, где изучала биоинженерию в университете. А в 2015 году модель стала официальным "ангелом" Victoria’s Secret, однако на недавнее камбек-шоу бренда ее не позвали.

Ранее, напомним, Стелла Максвелл посетила гала-вечер LACMA Art+Film в Музее искусств округа Лос-Анджелес. Она подчеркнула стройную фигуру платьем в бельевом стиле. Лук модель дополнила черными кожаными перчатками и черными туфлями.

Стелла Максвелл / Фото: Associated Press

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