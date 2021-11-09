Топлес и в новом бикини: Кэндис Свэйнпоул похвасталась снимками

33-летняя южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул поделилась еще несколькими новыми снимками из своей новой рекламной кампании для бренда Tropic of C.

На новых двух фото Свэйнпоул примеряет простой повседневный лук и черный бикини в сочетании с широкими полосатыми штанами. У Кэндис распущены белокурые волосы, кстати, модель снова перекрасилась в светлый цвет, хотя недавно демонстрировала поклонникам образ с темными волосами.

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В прошлой своей публикации Кэндис хвасталась фотографиями на которых позировала в черном купальнике сидя на фоне большого дерева. А поклонники не перестают восхищаться роскошной фигурой манекенщицы.

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