Топлес и в новом бикини: Кэндис Свэйнпоул похвасталась снимками

33-летняя южноафриканская модель Кэндис Свэйнпоул поделилась еще несколькими новыми снимками из своей новой рекламной кампании для бренда Tropic of C.
На новых двух фото Свэйнпоул примеряет простой повседневный лук и черный бикини в сочетании с широкими полосатыми штанами. У Кэндис распущены белокурые волосы, кстати, модель снова перекрасилась в светлый цвет, хотя недавно демонстрировала поклонникам образ с темными волосами.
(листайте фото вправо)
В прошлой своей публикации Кэндис хвасталась фотографиями на которых позировала в черном купальнике сидя на фоне большого дерева. А поклонники не перестают восхищаться роскошной фигурой манекенщицы.
(листайте фото вправо)
Читайте также:
- Кэндис Свэйнпоул топлес присела возле бассейна
- Топлес и в расстегнутой рубашке: Кэндис Свэйнпоул наслаждается отдыхом
- Больше не блондинка: Кэндис Свэйнпоул появилась на церемонии с кардинально другим цветом волос