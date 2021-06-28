Топлес и в плавках: Ирина Шейк поделилась пикантным кадром

Манекенщица опубликована достаточно откровенный снимок в своем блоге в Instagram.
На фотографии Ирина Шейк позировала топлес и в плавках. Модель рекламирует горчичные босоножки на каблуках от бренда @tamaramellon. Для эффектности кадра перед камерой Шейк появилась в желтых плавках и босоножках, а грудь прикрыла руками. Укладка при этом у нее была с эффектом мокрых волос, а макияж на лице был максимально натуральным.
Обычно мы видим Ирину Шейк во время прогулок с дочкой Леей в Нью-Йорке. Каждый день для такой прогулки модель выбирает новый стильный лук. Иногда ее образы выглядят странно, но чаще всего поклонникам есть что обсудить, глядя на очередной аутфит знаменитости.
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