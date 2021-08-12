Топлес и в расстегнутой рубашке: Кэндис Свэйнпоул наслаждается отдыхом

Южноафриканка Кэндис Свэйнпоул находится на отдыхе в Мексике и делится новыми фотографиями в Сети.

32-летняя модель опубликовала кадр, на котором позирует в белой расстегнутой рубашке, под которой нет ни белья, ни купальника. Запечатлена звезда на катере, сзади видно штурвал, а кроме рубашки она еще и в фуражке. Ее мокрые волосы распущены и слегка растрепаны, смотрит Кэндис куда-то в сторону.

В другом ролике, опубликованном в Instagram, модель позирует в белой майке с принтом в виде итальянского флага и красных плавках из своей новой коллекции для Tropic Of C. Видео перевернуто, но даже так Кэндис очень привлекательна в кадре.

Ранее звезда показывала, как на ее фигуре сидит бикини цвета морской волны, в нем она позировала сидя на песке на пустынном пляже.

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Кэндис Свэйнпоул на подиуме и в реальной жизни (27 фото)

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