Топлес и в шляпе: Алессандра Амбросио показала пляжный фотосет

40-летняя бразильская модель снялась в фотосессии топлес на пляже.

Алессандра Амбросио недавно вернулась из отпуска, который провела в родной Бразилии. Там же она успела не только весело провести время с друзьями, но и сделать несколько кадров для рекламного фотосета ее бренда пляжной одежды Gal Floripa.

Это фото, где Амбросио запечатлена топлес на пляже, тоже было сделано в рамках этой фотосессии. На снимках модель запечатлена в белых плавках и шляпе. Руками звезда прикрывает грудь, позируя лицом к морю.

"Золотые вибрации", - пишет в подписи под серией снимков модель.

Ранее модель показывала, как позировала в белом бикини на этом же пляже. Поклонники написали модели много приятных слов и комплиментов о том, как прекрасно выглядит мать двоих детей. В апреле, напомним, Алессандра отпразднует 41-летие.

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