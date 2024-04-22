Топлес и в шляпе от украинского дизайнера: топ-модель Алессандра Амбросио позагорала у бассейна

43-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – последнюю неделю провела на музыкальном фестивале Coachella, где каждый день меняла наряды и хвасталась ними в Instagram.

После такой насыщенной недели модель устроила себе небольшой отдых. В своем фотоблоге она показала, как топлес и в одних стрингах загорала у бассейна. Однако для фото Алессандра позировала и в желто-розовом бикини, а также в желтой шляпе от Руслана Багинского.

(листайте фото вправо)

Напомним, ранее Алессандра Амбросио показывала, как праздновала 43-летие.

Читайте также: