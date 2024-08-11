Топлес и в стрингах: супермодель Хайди Клум поделилась пикантным видео с отпуска

51-летняя супермодель наслаждается отдыхом со своим любимым мужем и публикует в Instagram солнечные пляжные снимки.

Хайди Клум – отправилась в отпуск вместе с мужем – 34-летним музыкантом Томом Каулитцем, в котором отметили пятую годовщину со дня свадьбы.

В своем Instagram модель показала видео, на котором позирует топлес, выходя из воды, а ее муж идет сзади и снимает, как блондинка выбирается на берег.

"Свобода. Только ты и я", - подписала ролик модель.

На супермодели одеты стринги, она без купального лифа, а на лице у нее солнцезащитные очки.

Несколькими днями ранее Клум уже выкладывала ролик, где блистала в эффектном и откровенном купальнике с леопардовым принтом.

"Время для пляжа…не уверена насчет этих линий загара позже", - написала Клум под видео, имея в виду, наверное, то, что подобный купальник со множеством бретелек не даст ровный загар.

Хайди Клум любит делиться с подписчиками своего блога личными фотографиями и видеороликами и всегда показывает, как проводит летний отпуск.

Напомним, ранее мы показывали, как модель сверкнула бюстом в кружевном белье.

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