Топлес и в трусах Louis Vuitton: Алессандра Амбросио снялась для глянца

Модель появилась в юбилейном выпуске известного журнала.
43-летняя бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – стала главной звездой январского номера журнала Vogue Brasil. Спецвыпуск глянца посвящен 50-летию его бразильской редакции.
Топ-модель была сфотографирована на побережье Сан-Паулу – на пляже и в доме, принадлежащем архитектору Жуану Виланова Артигас. Стилисты подобрали для нее красивые наряды из рафии, шелка и органзы с золотыми крупными украшениями.
Автором фото стала Николь Хейнигер. "Это была одна из фотосессий, над которой мне больше всего понравилось работать. Я люблю фотографироваться на пляже. Вечный отпуск — это мое выражение жизни, моя мантра", - призналась Алессандра.
На одном из фото модель позировала топлес - в одной лишь золотой юбке.
А на лужайке перед домом Амбросио поливала себя водой из шланга.
Интересно, что эта обложка Vogue Brasil стала девятой в карьере Амбросио, а последний раз для этого журнала она снималась 7 лет назад.
Ранее, напомним, топ-модель Алессандра Амбросио вышла на подиум в Париже. Она стала звездой показа греческого бренда Celia Kritharioti, который презентовал коллекцию Haute Couture весна-лето 2025.
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