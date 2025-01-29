Топлес и в трусах Louis Vuitton: Алессандра Амбросио снялась для глянца

43-летняя бразильская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – стала главной звездой январского номера журнала Vogue Brasil. Спецвыпуск глянца посвящен 50-летию его бразильской редакции.

instagram.com/voguebrasil

Топ-модель была сфотографирована на побережье Сан-Паулу – на пляже и в доме, принадлежащем архитектору Жуану Виланова Артигас. Стилисты подобрали для нее красивые наряды из рафии, шелка и органзы с золотыми крупными украшениями.

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

Автором фото стала Николь Хейнигер. "Это была одна из фотосессий, над которой мне больше всего понравилось работать. Я люблю фотографироваться на пляже. Вечный отпуск — это мое выражение жизни, моя мантра", - призналась Алессандра.

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

На одном из фото модель позировала топлес - в одной лишь золотой юбке.

instagram.com/voguebrasil

А на лужайке перед домом Амбросио поливала себя водой из шланга.

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

Интересно, что эта обложка Vogue Brasil стала девятой в карьере Амбросио, а последний раз для этого журнала она снималась 7 лет назад.

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

instagram.com/voguebrasil

Ранее, напомним, топ-модель Алессандра Амбросио вышла на подиум в Париже. Она стала звездой показа греческого бренда Celia Kritharioti, который презентовал коллекцию Haute Couture весна-лето 2025.

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