Топлес на кровати: Алессандра Амбросио устроила фотосессию в номере отеля

Как и большинство других моделей, последнюю неделю 42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – провела в Париже, где проходила Неделя моды. Звезда успела появиться в качестве гостя на показе Balmain, который презентовал коллекцию ready-to-wear осень-зима 2024-2025. На ней был оригинальный белый комплект от бренда, состоящий из твидового жилета и мини-юбки.

Алессандра Амбросио / Фото: Associated Press

А также вышла на подиум в качестве манекенщицы на показе Elie Saab в роскошном длинном платье, расшитом камнями и пайетками.

В перерывах же между показами Але отдыхала и устраивала импровизированные фотосеты в номерах отеля.

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В своем Instagram Амбросио опубликовала серию довольно смелых снимков. На черно-белых кадрах модель позирует топлес – лишь в одних трусах – или накинув сверху рубашку.

Напомним, ранее топ-модель Алессандра Амбросио похвасталась стройной фигурой в бикини. Она выпустила свою коллекцию купальников в коллаборации с брендом PatBO и сама стала лицом промокампании.

Фото: Instagram Алессандры Амбросио

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