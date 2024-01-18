Топлес на кровати: возлюбленная Леонардо Ди Каприо поделилась смелыми фотографиями

25-летняя итальянская модель и возлюбленная Леонардо Ди Каприо – Виттория Черетти – топлес позировала на кровати. На другом фото девушка предстала в белом асимметричном платье с кружевными вставками.

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Виттория – успешная модель, дебютировавшая на подиуме в 14 лет, часто снимается в фотосессиях для глянца и в рекламах известных брендов, участвует в благотворительных инициативах и экологических проектах.

49-летний актер официально не подтвердил отношения с итальянкой, но их часто вместе ловили папарацци. Сейчас Ди Каприо занят промокампанией фильма "Убийцы цветочной луны", в котором он сыграл одну из главных ролей.

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