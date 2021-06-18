Топлес на пляже: Хайди Клум опубликовала нежное фото с мужем

Немецкая супермодель очень любит хвастаться своей фигурой.

1 июня Хайди Клум отпраздновала 48-летие. Но цифра в паспорте совсем не мешает модели блистать перед камерой в откровенных луках, в бикини и даже без него.

Манекенщица очень любит фотографироваться топлес. В ее Instagram можно увидеть множество таких кадров. Буквально вчера звезда опубликовала новое фото, сделанное на пляже. Хайди сфотографировалась вместе с мужем Томом Каулитцем. Он был в шортах, а она - в черных плавках с завязками по бокам, а пышную грудь прикрывала рукой. Волосы у модели были распущены, и выглядела она максимально расслабленно.

Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram Хайди Клум

Подписывать этот пляжный снимок Хайди Клум никак не стала, лишь оставила в подписи эмодзи в виде сердце. Модель и ее супруг никогда не скрывали чувств друг другу и славятся любовью к публикациям откровенного и местами романтичного характера.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

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