Топлес у бассейна: Кендалл Дженнер похвасталась стройной фигурой

28-летняя модель и звезда известного реалити-шоу – Кендалл Дженнер – стала главной звездой весенней промокампании Calzedonia.

(листайте фото вправо)

Девушка примерила бикини травяного оттенка и позировала в нем у бассейна. На некоторых кадрах авторства фотографа Кэмерона Хамманда модель позирует топлес, прикрывая грудь рукой.

К слову, недавно Кендалл Дженнер праздновала 10-летие своей модельной карьеры. В честь этого она снялась в юбилейной фотосессии для Vogue.

"Прошло 10 лет с тех пор, как я начала свой путь в этой индустрии, и я испытываю все эмоции, но больше всего - благодарность. Я пришла в эту сферу молодой, взволнованной, нетерпеливой и к тому же неуверенной в том, чем все это обернется. Я увидела мир и встретила так много невероятных людей. Моделинг изменил мою жизнь… Если бы я могла вернуться и начать все сначала, я бы сделала это снова и просто обняла себя, 17-летнюю, и сказала ей, что все получится!" – искренне призналась Кендалл.

Напомним, ранее мы показывали, как легко сделать прическу, как у Кендалл Дженнер.

Читайте также: