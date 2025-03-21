Топлес у бассейна: Кендалл Дженнер сверкнула идеальной фигурой

29-летняя американская модель и участница популярного реалити-шоу – Кендалл Дженнер – участвовала в новой фотосъемке. Она позировала у бассейна топлес. На модели были лишь темно-бронзовые плавки.

instagram.com/kendalljenner

instagram.com/kendalljenner

Девушка уверенно себя чувствует перед камерой даже во время таких откровенных съемок. Это и неудивительно, ведь она начала свою модельную карьеру в 14 лет. А в 2017 году сместила Жизель Бундхен с первого места в списке Forbes и стала самой успешной и высокооплачиваемой моделью в мире.

instagram.com/kendalljenner

Секрет ее стройной фигуры – в сочетании правильного питания, активного образа жизни и регулярных тренировок. Она отдает предпочтение пилатесу, йоге и боксу, а во время силовых тренировок уделяет внимание мышцам кора, ногам и ягодицам. В рационе Кендалл много белка, она любит зеленые смузи и старается не употреблять обработанные продукты.

instagram.com/kendalljenner

instagram.com/kendalljenner

Ранее, напомним, Кендалл Дженнер побывала на вечеринке Vanity Fair Oscar, которая состоялась в Центре исполнительских искусств Уоллиса Анненберга в Беверли-Хиллз. Винтажным кружевным платьем со шлейфом из весенней коллекции Mugler 1992 года модель подчеркнула стройную фигуру.

Кендалл Дженнер / Фото: Associated Press

Читайте также: