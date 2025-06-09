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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

Топлес у бассейна: София Вергара поделилась смелым фото

Известная актриса похвасталась пышными формами на отдыхе.

Автор публикации
Юлия Кудринская
София Вергара

София Вергара / © Getty Images

52-летняя колумбийская актриса и ведущая София Вергара поделилась в Instagram смелым фото – она позировала топлес у бассейна.

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София Вергара / © Instagram Софии Вергары

София в одних лишь стрингах запечатлена на шезлонге. Скорее всего, так она рекламирует солнцезащитный крем своего бренда косметики по уходу за кожей. "Лето уже здесь", - лаконично подписала фото звезда.

Отметим, помимо карьеры актрисы и ведущей София – успешная бизнесвумен. У нее есть свою линия джинсовой одежды для женщин, которая продается в Welmart, она совладелица бренда купальников и нижнего белья, у нее есть бренд уходовой и декоративной косметики, а также актриса выпускает парфюмерию.

Ранее, напомним, София Вергара в ярком луке появилась на интервью у Джимми Феллона. На звезде было платье без бретелек цвета Апероль длины миди. Главным акцентом в ее образе было соблазнительное декольте в форме сердца, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Лук она дополнила атласными босоножками на высоких платформах и каблуках в тон наряда.

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара и Хайди Клум / © Getty Images

София Вергара и Хайди Клум / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Associated Press

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

София Вергара / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
67
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