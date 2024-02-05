Топлес у бассейна: топ-модель Жозефин Скривер отдыхает на островах в Карибском море

30-летняя модель и экс-"ангел" Victoria's secret Жозефин Скривер опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных на популярных среди селебрити островах в Карибском море – Теркс и Кайкос. Туда она отправилась по приглашению подруги – топ-модели Жасмин Тукс, которой 1 февраля исполнилось 33 года и она собрала своих друзей на пляжный отдых.

Жозефин Скривер / Фото: Instagram Жозефин Скривер

На островах они много плавали, загорали, катались на скутерах и даже занимались живописью. Жозефин показала, как загорала топлес у бассейна, а в ее руках была книга. "Чтобы почитать дальше?" – написала она под фото фото.

Жозефин Скривер / Фото: Instagram Жозефин Скривер

Напомним, ранее модель Жозефин Скривер показывала милые фото с мужем и 4-месячной дочерью.

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