Нара Баптиста

28-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста снялась в новой фотосессии, в которой примерила новый образ. Она выпрямила свои кучерявые волосы и подстригла их под каре.

На фото Нара была запечатлена в черном длинном платье с глубоким V-образным вырезом, с золотыми браслетами и моносерьгой и с сигаретой в руках.

Также модель позировала в одной лишь короткой юбке с рюшем и в лаковых босоножках на каблуках и платформе от Prada. Обнаженную грудь девушка прикрыла рукой и позировала спиной к камере.

Напомним, 7 января этого года Нара Баптиста стала мамой первый раз. Отец ребенка — 58-летний актер Венсана Кассель, с которым она начала встречаться в 2023 году, вскоре после его расставания с супругой — моделью Тиной Кунаки. О том, где произошло их знакомство, информации нет, но, скорее всего, это случилось в Бразилии, ведь актер очень любит эту страну, у него есть дом в Рио-де-Жанейро, и он свободно говорит по-португальски.

Общего сына Нара и Кассель назвали Каэтано, он для актера стал четвертым ребенком. Дочерей Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.