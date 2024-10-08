Топлес в сауне: топ-модель Кэндис Свэйнпоул поделилась откровенными фотографиями

Звезда порадовала фолловеров смелыми снимками.
35-летняя южноафриканская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret – Кэндис Свэйнпоул – опубликовала в своем Instagram серию откровенных фотографий, сделанных в сауне.
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Сначала девушка позировала в купальнике в ретро-стиле от своего бренда Tropic Of C, а затем сняла его и позировала топлес, прикрыв грудь руками.
Кэндис стала чаще появляться в соцсетях и выходить в свет. Связано это все с тем, что уже 15 октября в Нью-Йорке состоится долгожданное шоу Victoria's Secret и "ангелы" бренда выйдут на подиум в нижнем белье и с традиционными крыльями. В их числе будет и Свэйнпоул. Поэтому она стала все чаще заниматься в спортзале и даже показала одну из своих последних тренировок.
Напомним, ранее эффектная Кэндис Свэйнпоул приехала на фэшн-шоу. Она посетила показ коллекции Balmain Весна/Лето 2025. Модель была в красном макси-платье с высокой горловиной и сочетала его с обувью на высокой платформе. В руках у Свэйнпоул была сумка Balmain в виде парфюма, волосы модель собрала в тугой высокий хвост, сделала красивый макияж глаз и подчеркнула губы.
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