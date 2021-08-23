Топлес возле дерева: Кэндис Свэйнпоул поделилась пикантными снимками

Южноафриканская модель поделилась черно-белыми снимками, на которых запечатлена топлес и в бикини.

32-летняя Кэндис Свэйнпоул сделала фото, стоя возле огромного старого дерева. Девушка была в одних белых плавках, она прислонилась к дереву всем телом и обняла его руками. "Совет от деревьев: стойте высоко и гордо, помните свои корни", - подписала кадр модель.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

На другом фото Свэйнпоул стоит среди пальм, одета в плавки, расстегнутые шорты с принтом и в бикини с точно таким же принтом. Она подбрасывает кокос, который, вероятно, сняла с рядом стоящей пальмы. Фото сделано в моменте и в черно-белом формате.

Кэндис Свэйнпоул / Instagram Кэндис Свэйнпоул

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Ранее мама двоих сыновей показывала фолловерам, как отдыхала с друзьями в Италии. Своих сыновей на такой активный отдых модель, похоже, не взяла. Да и, вообще, уже давно не показывала их фотографии подписчикам.

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Кэндис Свэйнпоул на подиуме и в реальной жизни (27 фото)

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