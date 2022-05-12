Топливо нашли: Катя Осадчая вернулась в Киев и показала для чего

Топливо нашли: Катя Осадчая вернулась в Киев и показала для чего

Катя Осадчая вернулась в Киев и показала несколько фотографий своим подписчикам в Instagram.

Во время войны Катя Осадча продолжает заниматься поиском пропавших детей и взрослых с помощью телеграм-канала "Пошук зниклих", созданного по ее инициативе.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото: Instagram Кати Осадчей

Ведущая приехала в Киев по делам для того, чтобы эта инициатива вышла на новый уровень, и показала несколько сториз, которые сделала в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

Под одним из снимков, где Осадчая запечатлена с супругом Юрием Горбуновым, она написала, что бензин им в Киеве найти удалось, а в Киев она приехала, чтобы сделать несколько важных дел.

Катя Осадчая с коллегами "Сніданка" / Фото: Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

В том числе ведущая посетила эфир "Сніданка" с "1+1", где побывала в роли соведущей и также много рассказывала про проект, связанный с поиском людей, пропавших во время войны.

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