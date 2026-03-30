Тори Спеллинг появилась на церемонии в красном платье с прозрачным корсетом и маленьким декольте, которое пережало ей грудь
52-летняя актриса, звезда сериала "Беверли-Хиллз" выбрала для своего выхода наряд не по размеру.
Тори Спеллинг посетила церемонию вручения музыкальной премии iHeartRadio Music Awards 2026, которая состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
На красную дорожку звезда сериала "Беверли-Хиллз" вышла в красном платье макси без бретелек от бренда Walter Mendez Atelier. Юбка наряда была расшита стразами и имела высокий разрез до бедра, а корсет был прозрачным и имел цветочную аппликацию в зоне бюста.
Декольте было немного маловато на Тори, ведь было заметно, что оно пережимает ее грудь.
Аутфит Спеллинг дополнила серебряными босоножками со стразами на высоких платформах, каблуках и с ремешками.
У Тори была идеально ровная укладка боб каре, макияж с бежевой помадой и наращенными пышными ресницами, а также молочный маникюр с золотыми акцентами. Уши она украсила серьгами-цветами с разноцветными камнями, а на руках было множество колец с камнями.
