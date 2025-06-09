Торт в виде ягодиц и временные тату: Эмили Ратажковски показала, как отпраздновала 34-летие

Эмили Ратажковски / © Associated Press

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7 июня американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски праздновала свой день рождения. Ей исполнилось 34 года. Она организовала вечеринку для друзей и показала в Instagram, как она прошла.

Для празднования Эмили надела пестрый полупрозрачный комбинезон, волосы оставила распущенными, а глаза подвела черным карандашом.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Гостям вечеринки делали временные тату в виде имени именинницы.

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Гости вечеринки в честь дня рождения Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

В завершении вечера Эмили задула свечи на торте, который был выполнен в виде ягодиц в красном купальнике.

Торт на дне рождения Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Ранее, напомним, Эмили Ратажковски сверкнула фигурой в черном кружевном белье.

Эмили Ратажковски / © Getty Images Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Getty Images Эмили Ратажковски / © Getty Images Эмили Ратажковски / © Getty Images Эмили Ратажковски / © Associated Press Эмили Ратажковски / © Getty Images Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Associated Press Емілі Ратаковскі / © Getty Images