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- Шоу-бизнес
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Торт в виде ягодиц и временные тату: Эмили Ратажковски показала, как отпраздновала 34-летие
Известная модель организовала шумную вечеринку для друзей в свой день рождения.
7 июня американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски праздновала свой день рождения. Ей исполнилось 34 года. Она организовала вечеринку для друзей и показала в Instagram, как она прошла.
Для празднования Эмили надела пестрый полупрозрачный комбинезон, волосы оставила распущенными, а глаза подвела черным карандашом.
Гостям вечеринки делали временные тату в виде имени именинницы.
В завершении вечера Эмили задула свечи на торте, который был выполнен в виде ягодиц в красном купальнике.
Ранее, напомним, Эмили Ратажковски сверкнула фигурой в черном кружевном белье.