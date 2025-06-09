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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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530
Время на прочтение
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Торт в виде ягодиц и временные тату: Эмили Ратажковски показала, как отпраздновала 34-летие

Известная модель организовала шумную вечеринку для друзей в свой день рождения.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Associated Press

7 июня американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски праздновала свой день рождения. Ей исполнилось 34 года. Она организовала вечеринку для друзей и показала в Instagram, как она прошла.

Для празднования Эмили надела пестрый полупрозрачный комбинезон, волосы оставила распущенными, а глаза подвела черным карандашом.

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Гостям вечеринки делали временные тату в виде имени именинницы.

Гости вечеринки в честь дня рождения Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Гости вечеринки в честь дня рождения Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

В завершении вечера Эмили задула свечи на торте, который был выполнен в виде ягодиц в красном купальнике.

Торт на дне рождения Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Торт на дне рождения Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски / © Instagram Эмили Ратажковски

Ранее, напомним, Эмили Ратажковски сверкнула фигурой в черном кружевном белье.

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Associated Press

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Эмили Ратажковски / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Associated Press

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

Емілі Ратаковскі / © Getty Images

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