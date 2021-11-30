Total black look: элегантная Моника Беллуччи приехала на фестиваль в Турин

57-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи находится в Турине.

Сегодня Беллуччи появилась на пресс-конференции во время 39-го Туринского кинофестиваля, а значит, вечером стоит ожидать звезду и на красной дорожке.

После Венецианского кинофестиваля Туринский, пожалуй, самый крупный кинофестиваль в Италии. Здесь показывают фильмы, снятые молодыми режиссерами. Но также сюда съезжаются и профессионалы своего дела, которые уже давно в индустрии, и им точно есть чем поделиться с молодежью.

Моника Беллуччи / Getty Images

Моника вышла к публике традиционно в черном наряде: блузке, брюках и жакете с цветочным рисунком тоже черного цвета. У звезды были распущены волосы, на шее красовалось золотое украшение, а на лице был насыщенный макияж с акцентом на глаза и губы. Обула Моника ботильоны на платформе.

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